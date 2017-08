The Balitaw as a Narrative of Contradictions

The literary virtue of the balitaw in ancient times manifests mostly in the arena of courtship wherein the boy and the girl engage in verbal joust rendered in song. The boy, of course shows his skill in versified lines of the song his romantic intentions to which the girl answers with matching skill her inquests into the real intentions of the suitor. And a musical debate ensues. If the boy is able to subdue the defenses of the girl by his superior arguments in verse narrative, then he wins the heart of the girl.

The following balitaw however, albeit involving a verbal tussle between a man and a woman, is a political literature. Here, the emergent contradiction between prominent social forces in current Philippine society is rendered in a creative fashion as a literary genre.

BALITAW SA PANAHON

MATSO:​​Ikaw ba si Rosas Pangdan sa kabukiran

​​​Nga dugay nang gihandom niining dughan?

​​​Balitaw man kahay imong puhunan

​​​Nga gipasigarbo sa imong ginikanan..?

​​​Aber, ipasunding imong putling kiay-kiay,

​​​Basin kining mga kahidlaw ko mahupay!

​​​

WALING-WALING:​Excuse me Sir, dili tawon kosi Rosas Pangdan;

​​​Waling-Waling ako sa lasangnong kabulakan

​​​​​Bitbit ko ang damgo sa Lumadnong katawhan

​​​Nga karon gihasol sa daghang kakulian.

​​​Nabati mo tingali ang saloma sa kaliwat

​​​Balitaw nga giawit kanunay sa mga Lumad

​​​Gisaysay sa awit ilang mga pangindahay

​​​Nagdasig kanila sa takna sa kalaay. . .

MATSO:​​Unsa man nang giingon mong damgong Lumadnon

​​​Nga karon gihasol sa kakuliang katilingbanon?

​​​Nasayod ka bang akoy gamhanang gitugyanan

​​​Sa milyun-milyong molupyo sa kalungsoran..?

​​​Pwede kong magpasutoy sa damgo ni bisan kinsa,

​​​Pwede pud nakong gubaon ang ihalas nga gugma.

Sultihi lang ko sa tinuod ninyong problema

Waling-Waling, huwag na tayong magbolahan pa.

WALING WALING: Sir, sayran ko ikaw sa lunsayng kamatuoran:

Ang kabataan sa mga Lumad sa kabukiran

​​​Hubo sa tanang kaalam ug kinaadman

Nga sandigan sa among tingusbawan.

Sa among kaugalingong mga paningkamot

Mga kalamboan sa isipan among gikab-ot.

Ang nakaparat dunay daghang mga salot

Among mga binhi way-kaluoyng gipanglarot,

MATSO:​​May nagsumbong nako nga ang mga binhi

​​​Nga inyong gitisok sa kasingkasing sa mga putli

​​​Mamunga daw og makahilo nga mgapagbati,