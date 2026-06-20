LIFELINE ON WHEELS. A pedicab driver raises his arms to hail a passenger for a ride in his vehicle. 1:25 PM( Photo by Shane Angela Banzon,Intern) LIFELINE ON WHEELS Post author: DAVAO TODAY Post published:June 21, 2026 Post category:SLIDER Post comments:0 Comments LIFELINE ON WHEELS. A pedicab driver raises his arms to hail a passenger for a ride in his vehicle.1:25 PM( Photo by Shane Angela Banzon,Intern) Related You Might Also Like CLEAN-UP October 31, 2014 JUNE GRADUATES June 24, 2015 JODI VISITS HARAN July 19, 2016