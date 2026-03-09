Bilat ang hinagiban
Kat Dalon
Ang pagiging babae,
Ay pagpasan ng bigat ng daigdig.
Ang pagtataglay ng puki,
Ay pagtitiis sa araw-araw na panggagahasa ng kapitalismo,
Mula sa lakas paggawa, pag-iisip hanggang kalamnan.
Sinasagad hanggang kamatayan,
Maani lamang ang katas nang pagdurusa.
Ang ibig-sabihin ng puki, botti, bilat, pussy, vagina,
O sa ano mang wika ng dila,
Ang kahulugan parin ay pagsasamantala.
Pipilitin paring lumuhod sa bathala,
Na ang meron lamang ay titi para magmanipula,
Ng isip at kaluluwa.
Sa mga sakahan,
Kalabaw kung ituring ang kababaihan,
May amo ngunit ang puki ay hindi nagmamay-ari ng araro,
Sa anihan,
Pawis at dugo lamang ang matitikman,
Ang bunga sa halang ang bituka mapupunta.
Nanakawin nga kahit ang barya,
Lupa pa kaya na buhay ang halaga?
Sa mga pabrika’t empresa
Kung lumikha ang may puke ay tila makina,
Kahit pag-ihi na sana’y tanging pahinga’y ipinagkakait pa.
Mas mataas ang benta,
Kaysa sa kakarampot na sahod.
Kulang pa pambili ng bigas,
Di na makabili ng pasador sa reglang araw araw lumalabas sa kanya
Para lamang kumita’t makaginhawa.
Ngunit ang pakakaroon din ng puki,
Ay pagkabit ng gatilyo,
Upang putulin ang sumpa ng pagdarahop.
Ng panggagahasa sa lakas paggawa, laman at kaluluwa.
Ang mga babae,
Tulad ni Bai Bibyaon, Kal Peralta,
Ay tumangan ng armas upang ipagtagumpay ang digmaan.
Tuldukan ang pang aalipusta’t
Gawing abo ang lahat ng halang ang bituka.
Ang pagiging babae ay
Pagpasan ng laban ang buong daigdig,
Iwawagayway ang lilang bandila at magwawagi.
translation (by Davao Today editors)
The Vagina as a Weapon
Kat Dalon
To be a woman,
Is to carry the burden of this world.
Owning a vagina,
Means enduring the rape of capitalists,
On one’s labor, consciousness and muscle.
Being tortured to death,
Squeezed of every drop of suffering.
The meaning of puki, botti, bilat, pussy, vagina,
In any language,
Is still the same, exploitation.
Forcing to kneel before a god,
Who only possess a penis that manipulates
Mind and soul.
In the fields,
Carabaos are cared like women
By its master, but the vagina does not own a plow,
During harvest,
One only tastes sweat and blood,
As the bounty goes to the belly of greed
Who steals even loose change
What more the land whose value is our life?
In the factories
Vaginas work like machines,
Where pee breaks are prohibited.
Selling price is higher
Than one’s lowly wages,
Which could barely buy rice,
Or a napkin to stop the bleeding that comes out everyday
So it can earn and be comfortable.
But having a vagina,
Is the squeeze on the trigger,
That will sever the curse of poverty,
the rape of labor, body and soul.
Women like
Bai Bibiyaon, Kal Peralta,
Who bare up arms to raise the victory of this war.
To put enslavement to an end
And burn the belly into ash.
To be a woman is
To carry the struggle of the world,
To raise the flag towards victory.
Kat Dalon, a Manobo from North Cotabato and a former student of the MISFI Academy, recently graduated from UP Diliman program’s Associate in Arts, Creative Writing in Filipino. Dalon is the spokesperson of Sabokahan IP Women.